Prins la volan cu o alcoolemie de 1,81 mg/l pe un drum din Sadova

Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean a fost depistat conducand un autoturism in timp ce avea o alcoolemie de peste 1,8 la mie alcool pur in aerul expirat. Barbatul, de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, a fost oprit in trafic aseara, pe un drum comunal din Sadova. „Urmare a testarii, a rezultat faptul ca…

- Un sofer din judetul Suceava a fost depistat conducand un autoturism in timp ce avea o alcoolemie de peste 1,8 la mie alcool pur in aerul expirat. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…

- Luni seara polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier – Poliția orașului Gura Humorului, in timp ce actionau in cadrul unei actiuni de prevenire, combatere și depistare a conducatorilor auto care nu respecta regimului legal de viteza pe strada Bulevardul Bucovina, din localitatea Gura Humorului,…

- Sambata dimineața echipajul de poliție rutiera din cadrul Poliției Campulug Moldovenesc, a identificat pe strada Calea Transilvaniei din Campulung Moldovenesc, autoturismul condus de catre un barbat in varsta de 37 de ani din comuna Vama, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, s-a stabilit ca șoferul…

- Barbat din Alba Iulia, prins baut la volan in Vințu de Jos. Ce alcoolemie avea Un barbat de 50 de ani din Alba Iulia, a fost prins la volan sub influența alcoolului. Evenimentul s-a produs in noaptea de 20 august 2023 in localitatea Vințu de Jos. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 20 august 2023, in jurul…

- Sambata la ora 18:37, echipajul de poliție rutiera din cadrul Compartimentului Rutier, Poliția Campulung Moldovenesc, a identificat in trafic pe DJ 176, de pe raza comunei Vama, pe un barbat de 40 de ani din satul Stramtura-Vama, in timp ce conducea autoturismul. Urmare a testarii cu aparatul etilotest,…

- Șofer din comuna Unirea, prins de polițiști la volan, cu alcoolemie de 1,05 mg/l. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 48 de ani din comuna Unirea este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, cu 1,05 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 iulie 2023,…

- Un minor de 17 ani din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis dar și cu amenda pentru ca a furnizat polițiștilor date false privind identitatea sa. Adolescentul a fost oprit de un echipaj de Poliție care se afla la control pe strada Grigore Alexandru Ghica pentru ca…