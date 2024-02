Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privinta unui turc care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Potrivit informațiilor, barbatul se afla la volanul unui automobil inmatriculat in Republica Moldova.

- Ieri, 28 ianuarie, polițiștii din Beclean au depistat și oprit in trafic un autovehicul cu numere provizorii de inmatriculare care circula pe Drumul Județean 172K, prin localitatea Cireșoaia. In urma verificarilor, polițiștii au identificat conducatorul auto ca fiind un barbat de 35 de ani de ani din…

- Un barbat de 36 ani, din Sascut, a fost arestat preventiv pentru 30 zile dupa ce a fost prins de politisti conducand beat si fara permis, de doua ori in aceeasi zi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Initial, barbatul a fost oprit de o patrula de politie. In urma verificarilor…

- La data de 26 decembrie, in jurul orei 02:10, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe Drumul Județean 196, in localitatea Bogdand, polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Tașnad au oprit un autoturism, la volanul caruia s-ar fi aflat un barbat de…

- Un barbat din Parva s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins, sambata, beat la volan. In plus, atunci cand i s-au cerut actele la control, barbatul a prezentat un permis de conducere fals, care parea ca a fost eliberat de autoritațile din Irlanda. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 decembrie,…

- Polițiștii au prins primul vitezoman de pe autostrada A0. Nici nu s-a inaugurat bine primul tronson al autostrazii de centura a Capitalei A0, ca a și fost prins un șofer care circula cu 190 de km/ora.

- Dupa o urmarire in trafic un tanar fara permis și baut a fost prins de polițiștii doljeni. Intr-o intervenție de urgența, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au urmarit un conducator auto pe DJ 561 D, in comuna Orodel. Tanarul de 20 de ani, din comuna Unirea, a refuzat sa opreasca la semnalul…

- Barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: Beat și fara permis, a condus un vehicul neinmatriculat. Cum l-au pedepsit polițiștii Barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: Beat și fara permis, a condus un vehicul neinmatriculat. Cum l-au pedepsit polițiștii La data de 21 noiembrie 2023, in jurul orei…