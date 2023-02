Prins în flagrant în timp ce fura combustibil din camioane, cu furtunul. Își ascundea apoi prada în pădure La fața locului polițiștii au gasit 2 bidoane din plastic, de 20 și 35 de litri, goale și un furtun de aproximativ 2 metri, cu care s-ar fi incercat sustragerea carburantului din rezervor, pe sol observandu-se pete de combustibil.In apropiere polițiștii au identificat un tanar, care, la vederea acestora, a incercat sa se sustraga, fiind urmarit și imobilizat de polițiști, din verificari stabilindu-se ca tanarul de 22 de ani, domiciliat in Mehadia, ar fi deschis capacul rezervorului, introducand furtunul in interior cu scopul de a sustrage carburant, moment in care a fost intrerupt de apariția… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

