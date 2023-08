Prins de mai multe ori băut şi fără permis, condamnat cu executare Judecatorii din Bailesti au condmanat la un an si zece zile de inchisoare cu executare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis si refuzul recoltarii de probe biologice. In ultimii ani, acelasi barbat a fost condamnat cu suspendare in alte doua dosare privind infracțiuni la regimul circulație. In prezent, inculpatul este judecat in alt dosar de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Potrivit oamenilor legii, ultima data, barbatul a fost depistat conducand fara permis la inceputul lunii aprilie, anul acesta.„In ziua de 2 aprilie, polițiștii l-au depistat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probleme cu legea pentru fostul internațional Adrian Ilie, dupa ce a fost prins beat la volan. Atacantul Valenciei a fost oprit de polițiști in apropierea parcului Herastrau, iar aparatul etilotest a aratat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Judecatorii din Bailesti au condamnat la un an de inchisoare cu executare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și refuzul recoltarii de probe biologice. Anchetatorii au stabilit ca, in seara zilei de 2 aprilie, barbatul a condus de doua ori baut si fara permis.…

- Un barbat din comuna clujeana Calațele a fost arestat, luni seara, de catre judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Huedin. Anterior acestui moment, el a urcat baut la volan și a condus fara permis de conducere. Iar pentru ca s-a crezut șmecher, el a refuzat sa-i fie recoltate probe…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din comuna Calațele a fost prins in data de 9 iulie fara permis de conducere pe DN1R, in localitatea Calațele. Șoferul a refuzat prelevarea mostrelor biologice. „La data de 9 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au dispus reținerea, pentru 24…

- Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unui tanar de 25 de ani, din Malu Mare, recidivist, acuzat de comiterea a mai multor infractiuni de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. In decembrie 2021 si iunie 2022, barbatul a fost condamnat in alte doua dosare de conducere fara…

- Amintim ca in iunie 2022, Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, a decis condamnarea in prima instanta a lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, la pedeapsa de un an si sapte luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. In motivare, magistratul…

- Fostul mare internațional Danuț Lupu a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins conducand fara permis, a scris Gazeta Sporturilor. Lupu a contestat decizia instanței, care va da un verdict pe 7 iunie.Fostul fotbalist a fost prins conducand fara permis, deși…

- Danut Lupu 56 de ani a fost condamnat la inchisoare cu executare la inceputul lunii iunie, dupa ce s a dovedit ca nu mai avea permis de conducere de peste 20 de ani, dar a fost prins de mai multe ori la volan pe drumurile publice.Fostul fotbalist a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a…