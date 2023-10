Stiri pe aceeasi tema

- O firma din București care se ocupa cu inchirierea de mașini s-a trezit ca unul dintre autoturismele sale nu a mai fost returnat. Polițiștii au inceput o ancheta minuțiosa și au reușit sa gaseasca autoturismul cu pricina, sau, mai bine zis, ce mai ramasese din acesta. Oamenii legii au gasit autoturismul…

- In miezul nopții, polițiștii dambovițeni au prins doi braconieri pe un camp din Corbii Mari, la data 15 octombrie a.c., in jurul orei 00:25, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, in colaborare cu Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au depistat, in extravilanul localitații…

- F.T. Potrivit unei informari a IPJ Prahova, oamenii legii din Ploiesti l-au prins si retinut pe un barbat care a comis trei furturi intr-o singura zi. «La data de 9 octombrie a.c., in jurul orei 15.00 – precizeaza reprezentanții IPJ Prahova -, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat ca i-ar fi…

- Un șofer de 19 ani, inregistrat de aparatul radar cu viteza de 131 km/h, in afara localitații, s-a dovedit ca era drogat la volan, potrivit testului antidrog citat de Ziarul Incomod . Polițiștii care l-au prins l-au dus direct la spital, pentru ca tanarul avea un comportament ciudat. Rezultatele analizelor…

- Doi barbati din Timis sunt cercetati dupa ce au fost prinsi cand ransportau in remorca autoturismului de teren doua exemplare de cerb, impuscate. Politistii le-au confiscat armele, munitia, animalele impuscate si masina, potrivit news.ro.”La data de 7.09.2023, in jurul orei 00:30, politistii Serviciului…

- Eveniment Un tanar din Ploiești, cautat pentru trafic de persoane, a fost prins la Roșiori de Vede septembrie 4, 2023 11:56 Duminica, 3 septembrie, polițiștii din municipiul Roșiori de Vede au identificat pe raza localitații un barbat de 24 de ani, domiciliat in municipiul Ploiești, care se sustragea…

- Comunicat. Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei ai postului de Poliție Tarnova au depistat,... The post Polițiștii au prins un barbat ca deținea in casa, ilegal, o arma cumparata din Belgia appeared first…

- Un tanar, de 29 de ani, din municipiul Craiova, a fost prins in flagrant delict in timp ce incerca sa vanda peste 600 de grame de cannabis, pentru 16.400 de lei. El a fost reținut 24 de ore și va fi prezentat judecatorului cu propunere de arestare prevent