Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat sambata ca l-a rechemat pentru consultari pe ambasadorul turc in Israel, transmite Reuters. Agentia reaminteste ca diplomatii israelieni din Turcia au fost rechemati luna trecuta, din motive de securitate, dupa ce in intreaga tara au izbucnit demonstratii…

- Femeile si copiii reprezinta doua treimi dintre victimele seismelor recente din Afganistan spitalizate cu rani grave, a precizat luni responsabilul pentru raspunsul in situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in aceasta tara, potrivit Reuters.Administratia talibana a spus ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, marti, ca Turcia se asteapta la mai mult sprijin din partea aliatilor sai in lupta impotriva terorismului, in urma atentatului cu bomba comis duminica la Ankara si revendicat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), relateaza Reuters.

- Informati a venit vine la doar cateva ore dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan i-a cerut CEO-ului Tesla, Elon Musk, sa construiasca o fabrica de vehicule in Turcia, potrivit directiei de comunicatii a tarii. De asemenea, Musk s-a intalnit luni, in California, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.…

- Noul director general de la Societe Generale, Slawomir Krupa, a promis luni ca va taia costurile pentru a creste profiturile pana in 2026, in primul sau plan strategic pentru cel de-al treilea mare grup bancar din Franta, transmite Reuters.Slawomir Krupa, care fost numit in postul de CEO in luna…

- Directorul general al constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, s-a intalnit cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care l-a incurajat pe Musk sa construiasca urmatoarea uzina Tesla in Turcia, informeaza Reuters.Intalnirea a avut loc duminica la Turkish House, un…

- Erdogan spulbera raportul Parlamentului European: 'Ne putem desparți de UE daca este necesar!'Presedintele Tayyip Erdogan a declarat sambata ca Turcia s-ar putea desparti de Uniunea Europeana daca va fie necesar, atunci cand a fost intrebat despre adoptarea recenta a raportului Parlamentului European…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite luni cand o explozie a zguduit silozurile de cereale din apropierea portului Derince, in vestul Turciei. O ancheta a fost lansata pentru a afla cauza exploziei, a declarat guvernatorul din Kocaeli, Seddar Yavuz, potrivit Reuters.