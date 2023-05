Principalele burse europene au închis vineri în creştere. Veștile din SUA sunt bune Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul lunii aprilie, in trei sesiuni cu evolutii negative. Toate sectoarele au incheiat tranzactiile de vineri in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 3% si cele miniere cu 2,5%. Investitorii urmaresc in continuare cu atentie negocierile din SUA cu privire la acord, care progreseaza, dar care se afla intr-o ”faza sensibila”, potrivit negociatorului republican Patrick McHenry. Indicele german DAX a crescut cu 1,2%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,24%, iar FTSE 100 al bursei din Londra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

