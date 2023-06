Stiri pe aceeasi tema

- Tily Niculae și soțul ei, Dragoș, sunt casatoriți din 2011 și au impreuna doi copii, un baiat și o fata. Actrița a dezvaluit recent detalii despe momentele grele din viața lor. Tily Niculae a declarat ca are o viața foarte agitata, pentru ca se ocupa de copii, de cariera și de viața ei personala.„E…

- Dana Roba se zbate pe un pat de spital sa traiasca, asta dupa ce ieri vedeta a fost torturata de barbatul cu care are doua fetițe. Daniel și-a ieșit din minți și a batut-o cu bestialitate pe inca soția lui, caci erau in proces de divorț, pana cand a lasat-o inconștienta. Apropiații știau de problemele…

- Adina Halas are o poveste de dragoste impresionanta, iar fosta asistenta TV a marturisit cum l-a cunoscut pe soțul ei, Lucian. Adina Halas a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca toate lucrurile din viața se intampla cu un scop, dar mai ales crede in minuni.

- De mai bine de doua decenii, Tily Niculae traiește o frumoasa poveste de dragoste cu soțul ei, Dragoș Popescu. Diferența de varsta dintre cei doi, de 10 ani, nu a reprezentat niciodata un impediment in ceea ce privește relația lor de cuplu. Cine este, de fapt, soțul lui Tily Niculae și cum s-au cunoscut…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ana Pirvulescu a vorbit despre cum a petrecut ea ziua de 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii. Sora Elenei Gheorghe a fost alaturi de soțul ei, Paul Pirvulescu, iar aceștia au petrecut impreuna. Iata ce declarații a facut soția celebrului jucator de fotbal!

- Dana Roba și soțul ei sunt la un pas de divorț? Vedeta a renunțat la verigheta, iar pe rețelele personale de socializare posteaza zilinic mesaje cu subințeles. Contactata de reporterii de la Antena Stars, make-up artista a oferit cateva declarații despre perioada prin care trece acum. Iata ce marturisiri…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt impreuna de mulți ani, iar ei sunt unul dintre cele mai frumoase și stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit care este secretul relației lor. Iata cum gestioneaza cei doi certurile!