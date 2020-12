Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost și-a facut vineri vaccinul Pfizer-BioNTech in direct la televiziune. Donald Trump se va vaccina atunci cand medicii sai vor decide ca e necesar, a anunțat Casa Alba, scrie agerpres.ro .

- "Welcome back, welcome home!" ('Bine ati revenit acasa!), le-a transmis presedintele francez "prietenilor americani", in interventia sa la un summit privind clima organizat virtual de ONU, Franta si Marea Britanie."Am continuat sa avansam, sa lucram in ciuda alegerii facute de SUA", a spus el cu referire…

- Algeria a denuntat sambata o serie de "manevre straine" vizand destabilizarea sa si s-a referit la Israel, dupa recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii Marocului asupra Saharei Occidentale, in contrapartida la normalizarea relatiilor dintre Rabat si statul evreu, noteaza AFP. …

- Israelul și Marocul au ajuns joi la un acord pentru normalizarea relațiilor într-o înțelegere intermediata cu ajutorul Statelor Unite, Marocul devenind astfel a patra țara musulmana care își reia legaturile diplomatice cu Israelul în ultimele patru luni, relateaza Reuters și…

- Pompeo a curmat sec zvonurile si a vizitat via Psagot, in zona industriala Shaar Benjamin, care face parte din coloniile israeliene in Cisiordania ocupata, au confirmat servicile sale. In administratia lui Donald Trump, Statele Unite si-au afisat o sustinere partinitoare fata de statul evreu, prin recunoasterea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca cel putin alte cinci tari arabe, pe langa Sudan, vor sa faca pace cu Israelul, informeaza AFP. "Avem cel putin cinci care vor sa vina (sa faca pace) si vom avea si mai multe in curand", a declarat liderul de la Casa Alba intr-o conversatie telefonica…

- Hope Hicks, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump, care a fost infectat cu coronavirus, a fost prima persoana din anturajul președintelui SUA depistata pozitiv cu COVID-19.Consiliera a facut parte din grupul care a calatorit acum doua zile, pe 30 octombrie, cu Trump la bordul…

- Cele doua companii americane au anuntat ca vor cumpara participatii la o companie americana nou formata, TikTok Global, care va avea un consiliu de administratie format in mare parte de americani, pentru a obtine acordul presedintelui Donald Trump, care a avertizat ca in lipsa unui acord va interzice…