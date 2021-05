Primul weekend de relaxare în Italia Primul weekend de relaxare a restricțiilor anti-Covid in Italia. Pentru prima oara in aproape un an, italienii vor petrece primul weekend de relaxare a restricțiilor anti-COVID, relateaza Realitatea PLUS. Weekendul de 1 mai reprezinta un test in care se va vedea cum este afectata rata de infectare dupa primele relaxari și revigorarea turismului. Astfel, in urmatoarele zile, aproximativ 47 de milioane de italieni vor fi liberi sa circule in zonele galbene, in timp ce in zonele roșii vor putea ajunge doar daca prezinta un document care sa ateste ca s-au vaccinat sau ca nu sunt pozitivi. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

