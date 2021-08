Primul urmărit penal pentru corupție pe lista susținătorilor premierului! Cîțu: ”Bine ai venit” Șeful PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu, a anunțat joi pe Facebook ca il susține pe Florin Cițu pentru președinția partidului. Anunțul vine la doua saptamani dupa ce DNA i-a deschis dosar penal. ”Incepand de astazi, fac parte din echipa premierului Florin Cițu și il susțin pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru ca eu, personal, il cunosc de mulți ani, știu ca este un om de cuvant și știu ca aceasta echipa este cea caștigatoare”, a scris Pirvulescu pe Facebook. Imediat, premierul Cițu i-a raspuns pe Facebook cu mesajul ”Bine ai venit in #EchipaCastigatoare, Eugen!”. Șeful… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

