Primul tren electric a ajuns în Gara de Nord din București Primul tren electric produs de Alstom in Polonia a ajuns in Gara de Nord din București. Cat de curand vor incepe testele pentru punerea acestuia in circulație pana la sfarșitul anului in serviciul CFR Calatori. Testele se fac in poligonul CFR Infrastructura de la Faurei și apoi pe linia București-Constanța. In plus, se dorește ca pana la sfarșitul lunii daca se obțin la timp toate avizele sa circule pe liniile electrificate București-Constanța și București-Brașov. ,, Primul tren dupa 20 de ani ajunge in Gara de Nord (din București). Primul tren pe care l-a achiziționat Romania, primul tren electric…are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

