- Tatal fetiței a fost considerat principal suspect in cazul crimei odioase. Cu toate acestea, dupa ore intregi petrecute la interogatoriu, barbatului i-au fost retrase acuzațiile. „S-a auzit vorba ca eu am trait cu fata mea. Nu e adevarat.", a declarat tatal fetei la „Acces Direct", potrivit…

- Familia Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare care a fost violata si ucisa, este audiata, sambata, pentru stabilirea imprejurarilor in care fetita a disparut din fata blocului, printre cei chemati fiind ceilalti sase frati, dar si tatal, deoarece minorii nu pot fi audiati decat in prezenta unui adult.

- Fetița din Baia Mare ar fi fost ucisa de tatal ei. Parintele copilei a ajuns sa fie princpalul suspect in cazul crimei care a ingrozit intreaga țara. Barbatul se afla la audieri. Alaturi de acesta, mai sunt audiați mai mulți adolescenți, care au fost ridicați de polițiști sambata dimineața, noteaza…

- A fost jale mare la inmormantarea fetitei de cinci ani. Sute de oameni au vrut sa fie aproape de familia indoliata. Parinții, frații, dar si vecini au condus-o pe micuța pe ultimul drum cu rauri de lacrimi, flori și lumanari aprinse. Cu totii sunt inca in stare de șoc. Scene emoționante s-au petrecut…

- Noi detalii ies la iveala: Bunica fetitei ucise in Baia Mare, declaratii sfasietoare. Cadavrul micutei a fost gasit…… Noi detalii ies la iveala in cazul fetitei ucise cu bestialitate, in Baia Mare. Micuta a fost gasita chiar de catre fratii ei mai mari. Anchetatorii iau in calcul faptul ca ucigasul ar…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- La doar cateva ore de la descoperirea trupului fara viața al Esterei, investigatorii maramureșeni au un prim suspect in cazul fetiței violate și ucise la Baia Mare. Ar fi vorba de un fost preot care a mai fost vazut in cartierul marginaș al orașului Baia Mare, un soi de enclava locuit de romi. Unii…