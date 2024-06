Stiri pe aceeasi tema

- O masina capcana a explodat sambata intr-un cartier din centrul capitalei siriene Damasc, unde se afla mai multe ambasade, fara a provoca victime, a anuntat presa oficiala siriana, citand o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. Explozia survine intr-un context de tensiuni regionale…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit trei oferte de la constructori din Romania și Austria la contractul de 412 milioane lei pentru modernizarea Drumului Național 2C Buzau-Slobozia, șoseaua care face legatura intre DN2-E85, viitoarea Autostrada a Moldovei (A7)…

- Pretul mierii conventionale poliflora a scazut la aproape jumatate pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atentia Asociatia Apicultorilor Profesionisti, in contextul in care Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Buzau a anuntat o schema de sprijin financiar pentru compensarea partiala a pierderilor…

- 3.000 de copii abandonați se afla in grija Asociației „Ajungem Mari”, o organizație neguvernamentala care are voluntari la Buzau și la Ramnicu Sarat. Coordonatorul asociației la Buzau este cercetatorul biolog Oana Ristea, care a pornit pe acest drum al voluntariatului in anul 2017, in Centrul de plasament…