- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a cantat in premiera la Virgin Radio Romania piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. De astazi, joi, 17 februarie 2022, single-ul…

- Marian Godina a dezvaluit luni, intr-o postare pe blogul sau personal, ce salariu are dupa o cariera de 16 ani in cadrul Poliției romane. Cunoscutul polițist a lansat și o provocare celor care cred ca polițiștii au salarii prea mari, relateaza Hotnews.Pentru luna ianuarie, polițistul brașovean a primit…

- Daca vreti sa mai gasiti zapezile copilariei, trebuie doar sa va urcati in masina si la mai putin de trei ore de Cluj-Napoca, in Maramures, la Suior, veti gasi in aceste zile neaua de poveste. Imediat ce treci de Baia Sprie, incepi sa observi cum stratul de zapada de pe marginea drumului este din…

- Formatia "Zdob si Zdub" si Fratii Advahov vor reprezenta Republica Moldova la Concursul International Eurovision Song Contest 2022! Premiera piesei a avut loc cu doua zile inainte de reluarea circulației trenului Chișinau-București.

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța premiera spectacolului „Casatoria” adaptare dupa Nikolai Gogol, regia artistica: Slava Sambriș. Premiera va avea loc duminica, 19 decembrie 2021, de la ora 18.00, la sala mare a teatrului. Intrucat condițiile derularii spectacolelor s-au modificat, la acest moment…

- In acest weekend, Teatrul Municipal „Ariel” prezinta avanpremiera și premiera spectacolului „Cele trei Grații” de Valentin Krasnogorov, traducerea Elvira Rimbu, regia și scenografia Vlad Popescu, coregrafia Madalina Floroaica, sambata, 18 decembrie și duminica, 19 decembrie, la Cinematograful „Geo Saizescu”,…