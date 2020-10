Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat, un preot urmarit pe Facebook de peste 750.000 de utilizatori ai rețelei de socializare, a anunțat ca este infectat cu coronavirus și internat in spital. La sfarșitul lunii iulie, Parintele Calistrat avea niște "sfaturi de igiena foarte simple" contra coronavirusului, printre care…

- La Iasi au fost confirmate pozitiv cu COVID 95 de persoane, in acest judet existand focare institutionale unde sunt infectati aproximativ 100 de oameni. Numarul mare de infectari este cauzat de transmiterea comunitara si aparitia unor focare familiale, in urma concediilor, potrivit Mediafax.Iasul…

- Usain Bolt a implinit vineri 34 de ani si a marcat evenimentul printr-o mare petrecere. Detinatorul recordului mondial la 100 si 200 metri si de opt ori medaliat olimpic, acesta si-a facut testul pentru Covid-19 si a intrat la izolare, ca masura de precautie, insa ministrul sporturilor din Jamaica…

- Un angajat al Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la testul RT PCR, pentru SARS CoV 2.In acest context, conform metodologiei, imediat dupa aflarea rezultatului testului, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a demarat luni o ancheta epidemiologica in urma careia au fost identificati…

- Locurile destinate pacienților COVID-19 din Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud sunt ocupate 100%, in acest moment, unitatea medicala suplimentand numarul de locuri cu 10 paturi, in urma numarului mare de pacienți internați in ultimele doua saptamani. Raportare 28 Iulie 2020 la Spitalul de Pneumoftiziologie…

- Incepand de vineri, 31 iulie 2020, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba iși suspenda temporar activitatea cu publicul. Masura de suspendare temporara a activitații cu publicul a fost luata ca urmare a depistarii unui caz pozitiv DE infectare cu virusul Covid – 19 in randul angajaților bibliotecii.…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, ca un al cincilea arbitru a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, acesta fiind oprit de la delegari. "Federatia Romana de Fotbal anunta ca a fost depistat pozitiv cel de-al cincilea arbitru in urma testarilor…

- Un angajat din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost testat pozitiv la noul tip de coronavirus, la sfarșitul zilei de ieri, 28 iulie. In acest sens, instituția anunța ca va lucra de la distanța pentru o perioada de 14 zile.