Stiri pe aceeasi tema

- In total, 10.257 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in Ucraina au fost inregistrate in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de pe 24 februarie, iar 223 de copii au murit, a anuntat Procuratura Generala a Ucrainei, sambata, relateaza The Guardian, preluat de news.ro. Alti…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca exista ”indicii foarte clare” ale comiterii unor crime de razboi in Ucraina, pe care le condamna luni, la postul France Inter. ”Armata rusa se afla la Bucha”, acuza el. Franta si-a exprimat ”disponibilitatea pe langa autoritatile ucrainene de a le…

- Un militar rus a murit din cauza radiatiilor de la Cernobil, iar alți 100 sunt in spital cu afecțiuni grave sau pentru recuperare, a anunțat Serviciul Medical Militar al Federatiei Ruse. Centrala a fost ocupata de armata rusa timp de o luna, de la invazia in Ucraina. Compania ucraineana Energoatom,…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Fostul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, luni seara, intr-un interviu-eveniment realizat de jurnalista Ana Maria Roman, la „News Hour with CNN” de la Antena 3, ca soldatii rusi au deschis focul asupra civililor și asupra voluntarilor care venisera in Ucraina cu medicamente și hrana.…

- Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a anunțat ca fiecare soldat rus care se va preda, va primi 5 milioane de ruble și amnistie totala. „Ați fost aduși pe teritoriul nostru pentru a ucide și pentru a fi uciși”, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, intr-un mesaj video. „Pe aceia dintre…

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…