Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea achizitiilor de obligatiuni va incepe ”mai tarziu in aceasta luna”, a anuntat Comitetul Federal pentru Piata Deschisa, care stabileste politicile Fed. Procesul va consta in reduceri de 15 miliarde de dolari in fiecare luna, dintre care 10 miliarde de dolari in cazul titlurilor de Trezorerie…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a anuntat miercuri ca va incepe retragerea ajutorului economic extraordinar acordat din 2020, ca raspuns la efectele pandemiei, un raspuns la inflatia ridicata care pare ca va persista mai mult timp decat se estima anterior, transmit Reuters si AP. Intr-un comunicat…

- Producatorii de medicamente Pfizer, BioNTech si Moderna vor castiga probabil, in urmatorii ani, miliarde de dolari de pe urma rapelurilor vaccinurilor impotriva COVID-19, pe o piata care ar putea rivaliza cu vanzarile anuale de 6 miliarde de dolari ale vaccinurilor pentru gripa, potrivit analistilor…

- Veniturile generate la nivel mondial din taxele pe CO2 sau certificatele de poluare au ajuns la 56,8 miliarde dolari in 2020, in crestere semnificativa fata de 48 miliarde dolari in 2019, potrivit calculelor efectuate de ONG-ul francez Institute for Climate Economics (I4CE), informeaza AFP. "In…

- Evaziunea fiscala a celor mai bogati americani aduce Statelor Unite pierderi in valoare de 163 de miliarde de dolari in fiecare an. Primii 1% dintre castigatorii americani evita impozite de aproximativ 163...

- ”Economia EAU a fost lovita de un soc dublu in 2020: prabusirea preturilor la petrol si pandemia COVID-19. Conform estimarilor preliminare, economia Emiratelor Arabe Unite a scazut cu 6,1% in 2020. Cu toate acestea, perspectivele sunt mai optimiste pentru 2021. Coface se asteapta la o crestere de 3,1%…

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…

- Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska,…