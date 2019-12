„Primul sanctuar al lumii”, într-o expoziție de neratat, la Timișoara Conferinta si vernisajul expozitiei foto-documentare „Gobelklitepe – primul sanctuar al lumii”, dedicate primului sanctuar ridicat in epoca neolitica in sud-estul Anatoliei, inainte de aparitia vietii urbane, cu mai bine de 6.600 de ani inainte de Stonehenge si de piramidele egiptene, un adevarat reper pentru istoria omenirii, vor avea loc vineri, 6 decembrie, de la ora […] Articolul „Primul sanctuar al lumii”, intr-o expoziție de neratat, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Casa Artelor din Timisoara va gazdui, vineri, un eveniment centrat pe primul sanctuar al lumii, care va fi sustinut de o expozitie fotodocumentara si de o conferinta pe aceeasi tema. Purtatorul de cuvant al Directiei Judetene de Cultura (DJC) Timis, Andreea Medinschi, afirma intr-un comunicat…

- Yunus Emre Enstitusu Constanța organizeaza miercuri, 9 octombrie 2019, ora 14:00, la Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie din Constanța, o expoziție foto-documentara și o conferința cu tema „GOBEKLITEPE- primul sanctuar al lumii”. Conferința va fi susținuta de conf.univ.dr. Silvana Rachieru de…

