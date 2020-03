Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman de Externe a anunțat, astazi, primul cetațean roman mort din cauza infecției cu coronavirus. Acesta a murit in Italia, cea mai afectata țara din Europa de COVID-19.UPDATE | O femeie in varsta de 80 de ani din orașul Borsa (Maramures) a murit in Italia dupa ce a fost infectata cu COVID-19.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma demersurilor Ambasadei Romaniei la Roma și ale Consulatului General al Romaniei la Milano, autoritațile italiene au confirmat, pana in prezent, decesul unui cetațean roman ca fiind cauzat de infecția cu COVID-19, pe fondul unor afecțiuni medicale…

