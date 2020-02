Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din Gorj diagnosticat cu coronavirus in urma cu doua zile a fost retestat, iar vineri rezultatul a fost negativ, urmand ca un nou test sa fie facut luni. Primul pacient cu coronavirus din Romania se afla internat la Spitalul Matei Bals, din Capitala.

- Autoritatile au anntat ca, vineri, la ora 16.00, 47 de persoane erau in carantina si 8.356 izolate la domiciliu diferenta fata de raportarea de la ora 10.00 fiind data de datele eronate transmise de DSP Gorj. Fostul sef al institutiei este cerceta penal pentru neglijenta in serviciu”. Ultimul test facut…

- Barbatul din Gorj, primul roman de pe teritoriul tarii in cazul caruia testul de coronavirus a iesit pozitiv, nu mai are virusul in organism. Ministerul Sanatatii anunta ca a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul…

- Test negativ pentru coronavirus in cazul tanarului de la Gorj, primul roman din țara infectat, informeaza Hotnews. Testul va fi repetat luni. Barbatul era asimptomatic, iar starea sa de sanatate a fost in permanența buna. El este internat la spitalul Matei Balș, din capitala. Romania are trei cazuri…

- "Pacientul unu", de 25 de ani, din Gorj, internat la Matei Balș cu coronavirus, a fost supus, astazi, unui nou test de depistare a virusului. Rezultatul a fost unul negativ, semn ca barbatul nu ar fi, de fapt, infectat cu Covid-19.

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- Primul caz confirmat de coronavirus, in Romania, a fost depistat in județul Gorj, acolo unde italianul infectat a fost in vizita weekendul trecut. Barbatul are 25 de ani și a ajuns in Capitala, la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Niciunul dintre membrii familiei sale, cu care a intrat in contact…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile naționale cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de…