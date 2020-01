Primul român afectat de coronavirus: Bărbatul este internat într-un spital din Roma Un roman din Italia este suspect de infecție cu coronavirus. Barbatul locuiește intr-o localitate situata la 30 de kilometri de Roma și a fost adus la spital cu simptome specifice gripei. Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania Barbatul a fost consultat și introdus de urgența la izolator alaturi de alți doi chinezi suspecti de infecție cu același virus. Medicii spun ca au motive serioase sa creada ca romanul a contractat boala. Acesta lucreaza la un hotel in care au stat cei doi turiști chinezi bolnavi de coronavirus, potrivit Corriere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

