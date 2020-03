Primul politician din Franţa care a murit din cauza noului coronavirus. Patrick Devedjian (75 de ani), răpus de COVID-19 Patrick Devedjian a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 si se afla sub observatie de miercuri intr-un spital al departamentului Hauts-de-Seine din Franta, conform News.ro. Joi, politicianul care a condus consiliul departamental din Hauts-de-Seine a scris pe Twitter ca este "afectat de epidemie", "obosit, dar stabil". Je suis touche par l'epidemie, donc a meme de temoigner directement du travail exceptionnel des medecins et de tous les personnels soignants. Fatigue mais stabilise grace a eux, je remonte la pente et leur adresse un tres grand merci pour leur aide constante a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

