Primul oraș din România care intră carantina de noapte în weekend Timișoara se apropie de o rata a infectarii de 5 cazuri la mia de locuitori, astfel ca orașul intra, incepand din acest sfarșit de saptamana, in carantina de noapte. Masura se aplica doar in zilele de vineri, sambata și duminica, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Timișorenilor nu le mai este permisa circulația in […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

