Stiri pe aceeasi tema

- Un militar rus in varsta de 21 de ani, capturat in Ucraina, va fi primul reprezentant al fortelor armate ruse care va fi judecat pentru crime de razboi pe teritoriul ucrainean, a anuntat miercuri procurorul general de la Kiev, Irina Venediktova.

- In total, 10.257 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in Ucraina au fost inregistrate in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de pe 24 februarie, iar 223 de copii au murit, a anuntat Procuratura Generala a Ucrainei, sambata, relateaza The Guardian, preluat de news.ro. Alti…

- Procurorul general al Ucrainei, Iryna Venediktova (foto), a depus marturie la audierile Comisiei de la Helsinki privind presupusele crime de razboi ale Rusiei in Ucraina, a anunțat joi Venediktova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza 5.800 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, ea precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

- Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Parchetul General german a lansat o ancheta cu privire la eventuale crime de razboi comise de catre forte ruse dupa invazia Ucrainei, decisa de catre Vladimir Putin la 24 februarie, anunta marti o sursa judiciara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…