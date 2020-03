Primul minor infectat cu coronavirus, în România Inca un caz de coronavirus a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un minor, in varsta de 16 ani. Este vorba despre un adolescent care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat ieri cu coronavirus, potrivit digi24.ro . Deoarece era un contact al pacientului deja confirmat, tanarul era deja izolat la domiciliu. Baiatul urmeaza sa fie transportat la spital, la Timișoara. Citeste intreaga stire: Cel mai varstnic pacient infectat cu coronavirus s-a vindecat „In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

