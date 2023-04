Primul-ministru, atacat cu o bombă în timpul unui discurs electoral (VIDEO) Premierul nipon Fumio Kishida a fost atacat, sambata, cu o fumigena aruncata de un tanar, in timp ce ținea un discurs pentru campania oficiala de alegeri parțiale pentru camera inferioara a Parlamentului de la Tokyo in districtul nr. 1 din orașul japonez Wakayama, situat in vestul Japoniei. Premierul, aflat alaturi de un candidat pentru Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, a fost imediat evacuat in siguranța, iar atacatorul a fost reținut. Videoclipurile de pe rețelele de socializare au aratat ofițeri care se ingramadesc peste o persoana pe care au imobilizat-o, despre care se crede… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

