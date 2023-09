Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina putea fi evitat, a declarat joi, intr-un interviu, președintele belarus Alexander Lukașenko, potrivit postului de presa de stat belarus BelTa, potrivit CNN. Totodata, liderul de la Minsk este de parere ca țara sa trebuie implicata in discuțiile de pace, fiind considerata „co-agresor”.„Razboiul…

- Inainte de invazia rusa, au existat indicii ca Rusia se pregatea pentru pierderi masive de vieți omenești și, prin urmare, pentru razboi, a dezvaluit Tim Hodgetts, șeful serviciilor militare britanice.

- Rusia „aproape a abandonat” ideea de a caștiga militar razboiul din Ucraina, a declarat un fost ofițer de informații britanic MI6, adaugand ca a eșuat in indeplinirea obiectivelor sale, potrivit Sky News.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost enervat vineri, la Jakarta, de criticile care au vizat razboiul declansat de Rusia in Ucraina, acuzand un "complot al Occidentului", a declarat seful diplomatiei UE Josep Borrell.

- Rusia intentioneaza sa prezinte echipamentul militar NATO pe care l-a distrus in Ucraina in fata ambasadelor tarilor care l-au furnizat, a declarat miercuri presedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin. „Propunerea de a instala echipament carbonizat langa ambasadele acelor tari care l-au trimis Ucrainei…

- Dominik Hasek, campion olimpic la hochei pe gheata in 1998 cu naționala Cehiei, propune ca sportivilor rusi si belarusi sa le fie permisa participarea la Jocurile Olimpice de la Paris doar in cazul in care aceștia vor afirma clar si raspicat ca ei condamnǎ Rusia pentru razboiul din Ucraina, scrie AP.

- Cat mai dureaza razboiul din Ucraina și care sunt șansele ca ambele țari sa opreasca totu.? Americanii sunt cat se poate de pesimiși. Avertismentul vine de generalul de armata Mark Milley (foto), șeful Statului Major Inter-Arme al armatei SUA. Milley a declarat la Clubul Național de Presa din Washington…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat ca are o relație foarte strinsa cu președintele rus Vladimir Putin, deși cei doi nu au mai vorbit de mult timp. Fostul șef al Casei Albe a declarat acest lucru intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News. "Am o relație foarte buna cu Putin.…