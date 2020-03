Primul mall din Bucuresti care se inchide din cauza pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Mall-ul Baneasa Shopping City se inchide in perioada 23 martie - 16 aprilie. Raman deschise hypermarketul Carrefour si farmaciile Centrul comercial Baneasa Shopping City isi va intrerupe activitatea in perioada 23 martie - 16 aprilie 2020 pentru a-si proteja atat clientii si retailerii, precum si angajatii,…

- Germania a aprobat planurile pentru construirea unui nou spital, cu o mie de paturi, in lupta cu pandemia de coronavirus, care inca nu a ajuns la varf in aceasta tara. Unitatea spitaliceasca va fi construita la Berlin. Guvernul german a precizat ca decizia a fost luata pentru ca se asteapta…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA - adica cea care opereaza Centrala nucleara de la Cernavoda - anunta ca ia toate masurile necesare pentru a evita imbolnavirea angajatilor sai si pentru a-si continua activitatea, esentiala pentru Romania. Inca de sambata, Comitetul National pentru…

- Maria Krause, expert electoral, a facut o lista cu mai multe activitati pe care le poate face oricine, din confortul propriei case, in contextul pandemiei de coronavirus. Intr-o postare pe Facebook, ea a indicat mai multe muzee care ofera tururi virtuale, dar si spectacole sau plimbari prin…

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca parcarea din subteranul Bulevardului Decebal va fi gata nu peste un an si ceva - asa cum prevede proiectul - ci in cel mult 6 luni. "Noi ne-am propus sa fie gata in aceasta vara. Sigur, daca se inrautateste vremea, ceva intarzieri am putea avea,…

- Gabriela Firea a precizat ca familiile care au masini non-Euro 1 sau 2 vor fi ajutate sa-si schimbe autoturismul, in conditiile in care din 2020 accesul acestora va fi interzis in centrul Capitalei. "Masinile non-Euro 1 si 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3 vor trebui sa…