Primul magazin online din Romania cu documente de reurse umane

Stiri pe aceeasi tema

- Integra HR, companie clujeana de recrutare și consultanța in resurse umane, lanseaza IntegraHR Shop, primul magazin online din Romania cu proceduri de HR profesioniste, disponibile pentru descarcare imediata. Peste 40 de documente de resurse umane sunt disponibile, in prezent, in magazinul online, acoperind…

- Udemy , unul dintre principalii jucatori in domeniul cursurilor online, cu peste 10 milioane de studenti care invata 40.000 de cursuri in 190 de tari, va intra oficial in Romania. Ciprian Harabagiu va fi country manager.

- ANAF reaminteste faptul ca termenul limita de depunere a Declarației unice este 31 iulie a.c., care se poate depune online, prin intermediul aplicației care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/, cu numele de utilizator și parola contului personal din Spațiul Privat Virtual, prin certificat…

- Crestere accelerata a companiei, a cotei de piata si o listare la bursa in urmatorii cinci ani sunt obiectivele lui Florin Talpes, CEO Bitdefender, care trage totodata un semnal de alarma in ceea ce priveste sistemul educational din Romania si lipsa de personal din sectorul IT.

- Foarte multi dintre oamenii de resurse umane (HR), angajați in companiile din Romania, utilizeaza canalele de social media pentru a cauta posibili candidați, LinkedIn ramanand in continuare cea mai utilizata platforma de recrutare, arata studiul unei companii de resurse umane, citat de Mediafax.

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…

- Biroul Interpol din Costa Rica a retinut joi un cetatean roman cautat in Romania in vederea executarii unei sentinte pentru infractiunea de omor, informeaza EFE, citata de Agerpres. Potrivit Poliției Romane, acesta este condamnat la 15 ani de inchisoare dupa ce, impreuna cu tatal sau, a omorat pe cineva…

- In prima jumatate a lunii iulie, compania suedeza va deschide primele doua Puncte de colectare a comenzilor online din Romania pentru a sprijini cumparaturile online pentru clienții din Timișoara și Brașov. Pana va exista un magazin al acestora in orașul de pe Bega, clienții vor putea…