Primul lot al autostrăzii Sibiu-Pitești s-ar putea deschide în 15 decembrie! Directorul general al Companiei de Drumuri, Cristian Pistol a confirmat in direct, la postul național de televiziune, ca primul lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești, tronsonul Sibiu – Boița, insumand 13 km, s-au putea deschide in 15 decembrie, cu cinci luni in avans fața de contract. Este prima confirmare oficiala a termenului de inaugurare anticipata asumat de constructorul PORR, dupa ce Asociația Pro Infrastructura avansase jumatatea lunii decembrie pentru deschiderea primilor kilometri ai Autostrazii Sibiu – Pitești. Invitat la postul național de televiziune, Cristian Pistol a laudat progresul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a confirmat deschiderea pe 15 decembrie a primului lot din Autostrada A1 Sibiu - Pitești, intre Șelimbar și Boița, in județul Sibiu.

