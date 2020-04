Stiri pe aceeasi tema

- Roxen, solista care ar fi trebuit sa ne reprezinte la Eurovision Song Contest 2020, competiția muzicala europeana fiind anulata ca urmare a situației epidemiologice, ramane reprezentanta Romaniei la urmatoarea ediție, din 2021.Inconformitate cu clarificarile aduse de catre organizatori, țarile participantela…

- Pornind de la prevederile Regulamentului Eurovision Song Contest cu privire la selectiile nationale si in acord cu partenerul sau Global Records, Televiziunea Romana a decis sa o sustina pe Roxen ca reprezentanta a Romaniei la editia din 2021 a Eurovision Song Contest. In conformitate cu clarificarile…

- In aceasta perioada, in care cel mai important este sa evitam locurile aglomerate, sa stam acasa, sa ne informam din surse oficiale și sa avem foarte mare grija la igiena, artiștii și creatorii de conținut Global Records au inițiat o campanie de incurajare a statului acasa, #AcasaSuntemBine. Inna, Irina…

- In cazul in care n-ai auzit pana acum varianta LIVE a piesei care va reprezenta Romania la Eurovision, acum ai ocazia. ROXEN a fost vineri dimineața in matinalul Virgin Radio Romania, la Bogdan, Shurubel și Ionuț, sa ne povesteasca despre Eurovision și sa ne cante „Alcohol You„. Iți dam cateva comentarii…

- Roxen ne-a facut o vizita surpriza joi seara, la Virgin Radio Romania. A stat la povești cu Liza, i-am urat succes la Eurovision 2020 și am aflat ce urmeaza in Selecția Naționala Eurovision 2020. Vineri este ziua in care se anunța cele 5 piese dintre care se va alege, pe 1 martie, cea cu care... View…

- Cristi Pulhac (35 de ani) a devenit vedeta pe internet și iși distreaza prietenii virtuali. Fostul fundaș stanga de la Dinamo și-a facut cont pe TikTok, una dintre cele mai la moda aplicații și face senzație pe rețelele sociale. Pulhac posteaza aproape zilnic videoclipuri amuzante, alaturi de iubita…

- EUROVISION Romania 2020. Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum. Cu o intreaga echipa in spate, TVR și casa de discuri au propus un nou concept pentru anul acesta, in care reprezentantul a fost ales printr-o selecție…

- Killa Fonic, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Miami Bici” – care constituie coloana sonora a filmului cu același nume, ce urmeaza sa fie lansat din 21 februarie in cinematografele din Romania. In clip apar și cele doua personaje principale interpretate de BRomania și Codin Maticiuc, precum…