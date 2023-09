Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a schimbat total fotbalul din SUA dupa transferul la Inter Miami. Veniturile inregistrate in Major Soccer League, in scurta perioada de cand acesta imbraca tricoul echipei lui David Beckham, sunt de-a dreptul amețitoare. Ce suma uriașa a incasat Inter Miani din vanzarea de bilete. Suma…

- Inter Miami CF, clubul de football deținut de catre David Beckham, Jorge Mas și Jorge R. Mas a ajuns in finala Leagues Cup, dupa o victorie cu 4-1 in fața celor de la Philadelphia. Lionel Andres Messi, poreclit și “La Pulga” de catre presa spaniola, a avut o reușita spectaculoasa in prima repriza a…

- Lionel Messi a marcat de doua ori și a dat o pasa de gol in primul sau meci pentru Inter Miami, in victoria cu 4-0 impotriva celor de la Atlanta United. Dupa ce a inscris al doilea gol, Messi l-a aratat cu degetul patronul celor de la Inter Miami, David Beckham.

- Lionel Messi marcheaza pe banda rulanta in tricoul lui Inter Miami. Dupa ce a inscris la debut, starul argentinian a semnat o „dubla” in partida și in partida cu Atlanta United. Fostul sau coleg de la FC Barcelona, Busquets, i-a dat o pasa „unt pe paine”. Lionel Messi, irezistibil in tricoul lui Inter…

- Jordi Alba a fost prezentat oficial de Inter Miami si a devenit din nou coleg cu Leo Messi. Echipa lui David Beckham a dat, astfel, a treia lovitura a verii pe piata transferurilor. Dupa ce i-a adus pe Lionel Messi si Sergio Busquets, Inter Miami a anuntat si transferul lui Jordi Alba. Jordi Alba s-a…

- Fundașul Spaniei, Jordi Alba, se va alatura foștilor coechipieri de la Barcelona, Lionel Messi și Sergio Busquets, la Inter Miami. Anunțul a fost facut de președintele clubului din statele unite, Jorge Mas.

- Lionel Messi și Sergio Busquets au semnat cu Inter Miami, echipa lui David Beckham. Cei doi fotbaliști se reintalnesc din postura de coechipieri, dupa doi ani in care au jucat in tabere diferite. Leo Messi s-a desparțit de Paris Saint-Germain, din postura de fotbalist liber de contract, in timp ce Sergio…

- Inter Miami a anuntat, vineri seara, transferul lui Sergio Busquets (34 de ani), aflat la final de contract cu FC Barcelona. Durata contractului sau cu Miami nu a fost facuta publica de catre club. Intr-un videoclip postat pe retelele de socializare, managerii americani au folosit citate in care il…