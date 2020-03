Stiri pe aceeasi tema

- Ea a povestit ca suedezii aleg sa se autoizoleze, chiar daca nu sunt impuse restricții ca in alte țari. In special persoanele varstnice fac acest lucru, mai ales ca serviciile sociale vin in ajutorul lor. "Daca au mai mult de 70 de ani nu ies, se ajuta cu serviciile puse la dispoziție de autoritați,…

- Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat ca barbatul a fost adus in stare grava la spitalul Shaare Zedek din Ierusalim, in urma cu aproape o saptamana, transmite agentia Reuters. Pana in prezent, Israel a raportat un numar de 705 cazuri de coronavirus. Potrivit medicilor, cei mai multi…

- Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Ierusalim a confirmat pentru Jerusalem post ca testelor le lipseste un lichid patentat in care trebuie scufundate betisoarele de testare inainte de a fi efectuat screening-ul. Fara acest lichid testul nu poate fi facut, astfel ca cele 100.000…

- Spania, acolo unde traiesc aproape un milion de romani, a luat masuri drastice de protectie fata de raspandirea coronaviruslui. Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza,…

- Numarul romanilor uciși de gripa crește de la o zi la alta. .Ultima victima, un barbat in varsta de 62 de ani.Acesta se afla la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta din Bistrita in stare grava și nu era vaccinat.Este cel de-al treilea deces inregistrat la Spitalul Judetean de Urgeneta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul, in cadrul comemorarii a 75 de ani de la elibarea lagarului nazist de concentrare Auschwitz, ca este "cel mai antisemit regim din lume", relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX."Sunt ingrijorat ca inca nu am ajuns la o poziție…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atentionat miercuri Iranul ca Israelul va da "o riposta rasunatoare" in cazul unui atac impotriva satului israelian, informeaza AFP. "Oricine ne va ataca va avea parte...

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu a amenintat miercuri Iranul ca Israelul va raspunde in mod ”rasunator” in cazul unui atac vizand statul evreu, relateaza AFP potrivit news.ro”Oricine ne ataca va primi o riposta rasunatoare”, a declarat Netanyahu, care se exprima in urma…