- COVID-19 a provocat moartea unui barbat in Serbia in februarie anul trecut, cu 10 zile inainte ca primul deces asociat coronavirusului din Europa sa fie raportat de Franta, potrivit unui studiu realizat de cercetatori din Belgrad, relateaza marti Reuters. Un muncitor in constructii in varsta de 56 de…

- Un alt vaccin anti-COVID ar putea fi aprobat de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Seful campaniei de vaccinare din Franta, Alain Fischer a declarat, luni, ca vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson urmeaza sa fie aprobat curand in Europa, transmite Reuters.

- Cea mai varstnica persoana din Europa, calugarita franceza Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre, s-a vindecat de COVID-19 si va sarbatori saptamana aceasta implinirea a 117 ani, relateaza Reuters. Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre cand s-a alaturat unui ordin caritabil catolic…

- O calugarița din Franța, cea mai varstnica persoana din Europa, s-a vindecat de Covid-19 și va sarbatori saptamana aceasta implinirea varstei de 117 ani, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Spre deosebire de cetatenii altor tari care nici macar nu se gandesc ce vaccin ar dori, fiind interesați sa reușeasca sa se imunizeze ibtr-un timp cat mai scurt, sarbii se pot gandi mai degraba la tipul de vaccin pe care-l vor primi. Ei pot de asemenea opta sa primeasca și orice vaccin este disponibil…

- Un milion de doze din vaccinul chinezesc Sinopharm contra Covid-19 au sosit sambata in Serbia, tara care a inceput vaccinarea inainte de Craciun, a anuntat presedintele sarb Aleksandar Vucic, potrivit AFP, informeaza News.ro. "Un milion de doze din vaccinul chinezesc Sinopharm au ajuns in…

- Omul de afaceri Xu Fengming, patronul fabricii Forestking din Panciu, a murit din cauza Covid 19 in Serbia. Xu Fengming avea mai multe afaceri cu lemn in Europa, printre care doua fabrici in Romania, la Panciu și in Fagaraș. De asemenea, avea fabrici in Franța și in Serbia. Societatea administrata de…

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…