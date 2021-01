Stiri pe aceeasi tema

- Primul copil care a venit pe lume in 2021 s-a nascut in județul Mureș. O adolescenta de 15 ani a devenit mama unei fetițe chiar in noaptea de Revelion. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 Potrivit medicului Maria Olaru de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului…

- Primul copil nascut in noaptea de Revelion este din Vaslui. Bebelușul a venit pe lume la ora 01:05 și a primit nota 10 din partea cadrelor medicale de la Spitalul Județean Vaslui, transmite Antena 3. Bebelușul a venit pe lume la Spitalul Județean Vaslui, la ora 01:05. Acesta este baietel si cantarește…

- O adolescenta de 15 ani a devenit mama in noaptea de Revelion, fetita acesteia fiind primul nascut din 2021 din Botosani. Potrivit medicului Maria Olaru de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati”, mama, care are domiciliul in judetul Mures, a nascut la termen,…

- Situatie grava la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, unde reteaua nu mai face fata consumului ridicat de energie electrica. Conducerea spitalului a gasit cu greu o firma care sa lucreze intr-o unitate COVID. La fel ca si instalatia de oxigen, reteaua…

- Autoritatile sanitare din Botosani vor cere spitalelor din regiunea Moldovei transferul, prin detasare, al unor cadre medicale cu studii medii pentru a lucra pe Sectia de anestezie si terapie intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta (ATI) Mavromati, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa,…

- Zeci de pacienti, dar si cadre medicale si auxiliare de la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani au fost diagnosticate cu virusul COVID-19, a declarat, joi, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, Monica Adacalitei. Potrivit sursei citate,…

- Niciun spital din judetul Botosani care asigura tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 nu dispune de statii de oxigen care sa asigure necesarul zilnic al bolnavilor, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, unele spitale…