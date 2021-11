Primul conflict intre PSD si PNL. Citu cere sedinta de coalitie, PSD-istul de la Finante vrea sa modifice proiectul lui Vilceanu de rectificare bugetara

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi avem cateva vesti bune. Rectificarea bugetara, atat pe bugetul asigurarilor sociale de stat, mult asteptata de altfel pentru seniorii nostrii, pentru pensionari a fost adoptata si rectificarea aferenta bugetului de stat la fel a fost adoptata. In contextul in care am mentinut tinta de deficit…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…

- Florin Citu spune ca rectificarea bugetara n-ar trebui sa aiba un deficit mai mare de 7%.„Am vazut rectificarea bugetara, mentinem deficitul peste 7%, am vazut ca se aloca niste sume in fondul de rezerva, se mai aloca niste sume ... nu am vazut in detaliu, doar ce a fost prezentat. Cred ca sunt unele…

- Salariile din sanatate si din intreg sistemul bugetar, pensiile si toate drepturilor cetatenilor vor fi platite fara probleme pana la sfarsitul anului, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. "Respect munca oamenilor! Ministrul Finantelor trebuie sa aiba ochi atat pentru…

- “Cresterea economica estimata in acest moment este la 8%, se estimeaza a fi la 7% pentru tot anul. Va aduc aminte ca, la inceputul anului, multi dintre cei care sunt cu noi astazi la guvernare spuneau ca vom avea criza economica, ca vom avea foamete, saracie, estimarile erau de 4% crestere economica,…

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a terminat de realizat rectificarea bugetara in doar cateva ore. Vor fi alocați bani pentru pensii, alocații, salarii, compensații la facturile la energie electrica și gaze pentru luna decembrie. Și ministrul propus pentru preluarea portofoliului Finanțelor, Adrian…

- ,,Am alocat 118 milioane la metrou la rectificarea bugetara. A fost un blocaj, pentru ca eu cand am venit la Ministerul Transporturilor nu aveam buget la Metrorex, nici macar nu era in dezbatere publica. (…) Am incercat o rectificare bugetara, CA s-a opus masurilor pe care conducerea le-a propus. Au…