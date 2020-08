Pentru prima data, sibienii iubitori de film vor avea ocazia sa vada un film din propria masina pe 15 august, cand va fi proiectat documentarul "Exit Through the Gift Shop", in regia artistului stradal Banksy. Pelicula va fi proiectata in sistem de cinema drive in, in zona Freedom Events de la periferia municipiului Sibiu, in vecinatatea Fabricii de Cultura, un loc facut celebru de artistii de la Teatrul National "Radu Stanca", mai ales cu spectacolele regizate de Silviu Purcarete. Proiectia filmului va incepe sambata, la ora...