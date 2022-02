Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Piatra-Neamt a informat, joi, ca reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au confirmat prezenta virusului influentei aviare la doua lebede gasite moarte pe lacul Batca Doamnei din oras. Pentru evitarea raspandirea bolii, autoritatile locale au interzis…

- Circa 2,5 milioane de pasari vor fi sacrificate, in Franța, din cauza conditiilor din zona de sud-vest a tarii, unde exista mai multe focare de gripa aviara, a anunțat Ministerul francez al Agriculturii, potrivit Reuters. Au fost deja sacrificate aproximativ 1,2 milioane de pasari, a informat ministerul,…

- Dupa ce au fost confirmare zeci de focare de gripa aviara in Ungaria, dintre care unul aflat la doar 10 kilometri de granita de vest a Romaniei, autoritatile din Arad anunța masuri speciale pentru prevenirea aparitiei bolii, cum ar fi interzicerea comertului de pasari si carne de pasare fara control…

- Pasagerii vaccinați cu schema completa și cei sub 18 ani nu vor mai avea nevoie de testele Covid facute inaintea calatoriei catre Anglia daca ajung vineri, dupa ora locala 04:00, scrie BBC . Persoanele vaccinate și minorii ce patrund pe teritoriul Angliei vor face doar un test rapid Covid-19 in locul…

- Peste 38.000 de rate vor fi fi sacrificate, dupa descoperirea a doua focare de gripa aviara in ferme din provincia Bacs-Kiskun, situata in partea de sud a Ungariei, transmite agentia EFE. Focarele au fost identificate in doua ferme aflate la o distanta de 55 de kilometri una de cealalta, unde a fost…