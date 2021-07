Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta a coronavirusului a fost confirmata și in Timișoara la un barbat care nu a fost imunizat impotriva coronavirusului și a prezentat simptome specifice infectarii avand nevoie de ingrijiri medicale. „Barbatul nu are istoric de calatorie in tari aflate in zona rosie sau de contact cu alta…

- A fost confirmat primul caz de Covid tulpina Delta in județul Timiș, chiar la Timișoara. Raportarea la nivel central s-a facut in urma cu cateva zile. Este vorba despre o persoana din Timișoara, care nu s-a vaccinat anti-Covid.

- In Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2. DSP anunța ca au fost efectuate 1.470 de teste, dintre care 603 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara este 0,07, la fel ca ieri. In ultimele…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate șase cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.642 de teste efectuate (din care 334 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (patru), Lugoj și Sanmihaiu Roman – cate unul.…

- „Trebuie accelerat ritmul de vaccinare, in caz contrar vom vedea la toamna o creștere a numarului de cazuri, in principal dintre persoanele nevaccinate”, a mai afirmat Razvan Cherecheș. Acesta avertizeaza ca „daca tulpina de virus este mai infecțioasa, este nevoie de un procent mai mare de persoane…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 0,75, in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost 0,76. La nivelul judetului, rata este azi 0,66, ieri fiind 0,7. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Nadrag: 5,69. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 55 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.631 teste efectuate (din care 839 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (30). Coeficientul infectarilor cumulate…