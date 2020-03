Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Ucraina au confirmat un prim caz de infectare cu coronavirus, a declarat marti pentru Reuters Ihor Kuzin, directorul interimar al Centrului pentru sanatate publica din cadrul Ministerului ucrainean al Sanatatii.Marcel Ciolacu publica o scrisoare primita de la Ursula von der…

- Autoritațile au confirmat, miercuri seara, primul caz de coronavirus din Romania, la un barbat din județul Gorj, dupa cum a anunțat ministrul interimar al Sanatații. Un echipaj de la ISU Dolj cu o autospeciala va prelua pacientul pentru a-l transporta in Capitala. La momentul sosirii la sosirea la Institutul…

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat, luni, doua noi cazuri de infecție cu Covid-19 la doi foști pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, astfel ca numarul total al oamenilor infectați în regiune ajunge la 81, scrie Mediafax citând CNN. Totodata, bilanțul deceselor la nivel global…

- Epidemia cu noul coronavirus nu a ajuns la nivelul unei pandemii, a declarat, luni, seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite DPA. ‘Deocamdata nu este vorba despre o raspandire necontrolata a coronavirsului la nivel global si nu ne confruntam cu imbolnaviri…

- Precizari de presa In continuarea comunicarilor privind existenta unor cazuri confirmate de infectie cu virusul COVID-19 (coronavirus) in Republica Italiana (zona Lombardia si Veneto), Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Autoritatile locale au luat o serie de masuri de natura a…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Numarul total al persoanelor decedate din cauza coronavirusului a ajuns, duminica dimineața, la 2.461, in timp ce cel al persoanelor infectate se apropie de 80.000, relateaza CNN. China a anuntat, duminica, decesul a altor 97 de persoane si infectarea a 648. Situația este ingrijoratoare și in Coreea…

- Autoritațile din Romania susține ca decizia Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu le-a luat prin surprindere, iar masurile ce se impun sunt deja puse in practica. Evoluția epidemiei declanșate de noul coronavirus aparut in China a determinat OMS sa se intruneasca ieri intr-o noua ședința, in…