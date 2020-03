Stiri pe aceeasi tema

- Compania Lufthansa a anunțat, luni, ca va suspenda toate zborurile spre China, pana la data de 24 aprilie, și spre Teheran, pana la data de 30 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus. De asemenea,...

- Din cauza numarului mare de imbolnaviri din ultimele zile, in Franta si Italia, autoritatile au decis sa inchida mai multe obiective turistice importante printre care se numara Muzeul Luvru si opera La Scala din Milano.

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- Austria a decis, duminica, suspendarea tuturor trenurilor catre și dinspre Italia din cauza epidemiei de coronavirus, dupa ce doi pasageri au prezentat simptome de infectare cu virusul Covid-19, transmite...

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- Doua persoane din China au fost plasate in carantina la bordul unei nave de croaziera, in Italia, din cauza suspiciunilor de infectare cu noul virus gripal, iar alte mii de pasageri ai vasului au interdictie temporara de a cobori in port, afirma surse citate de agentia de presa ANSA, scrie Mediafax.Doi…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…