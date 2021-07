Primul autobuz 100% electric din țară, produs la Baia Mare Primul autobuz 100% electric produs in Romania va fi testat, timp de doua saptamani, in orașul brașovean Fagaraș, acesta fiind cel de-al treilea oraș in care ajunge programul de testare. Denumit ATP Bus e-UpCity, acesta a fost lansat oficial pe piața din Romania in 13 mai și are omologare europeana. Primul prototip are 83 de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

