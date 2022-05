Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean Mureș organizeaza joi, 19 mai, incepand cu ora 18.00, un recital de pian susținut de elevii coordonați de doamna profesor Maria Bejan. Evenimentul se va desfașura in curtea interioara a Palatului Toldalagi, sediul Secției de Etnografie și Arta Populara a muzeului, strada Piața Trandafirilor…

- Filmul lui Jan Komasa( 2019), Corpus Christi! va fi proiectat joi, 21 aprilie 2022, de la ora 18:00, in spațiul alternativ de la Secția de Istorie a Muzeului Județean Mureș, din Cetatea Medievala Targu Mureș (Sala Mare), in cadrul programului Joia Muzeala #14. Filmul, inspirat din fapte reale, „Corpus…

- Spațiul alternativ de proiecție la Secția de Istorie a Muzeului din Cetatea Medievala (Sala Mare) Targu Mureș va gazdui joi, 21 aprilie, de la ora 18.00, in cadrul programului "Joia Muzeala #14.", proiecția filmului "Corpus Christi", pelicula nominalizata la premiul Oscar. "Filmul nu este recomandat…

- Corina Lenard din Targu-Mures, doctor in istorie, profesor si cercetator, a infiintat scoala online de istorie Korinthus Edu, unde pregateste tineri pentru examenul de bacalaureat si viitori studenti. Businessul sau a pornit din dorinta de a implementa in Romania metode de invatare pe care le-a intalnit…

- Proiectul Asociației Cristi Vasiliu/ACV, finanțat de BCR, vizeaza integrarea Secției de Terapie Intensiva Neonatala a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș in rețeaua de Telemedicina existentă azi in Romania, incepand din luna iunie. Din rețeaua naționala de Telemedicina fac deja parte…

- Astazi, 17 martie 2022, se implinesc 81 de ani de la trecerea la cele veșnice a ilustrului om de stat și diplomat de excepție, Nicolae Titulescu, diplomat, jurist, profesor, academician și om politic, fost ministru al afacerilor straine, ministru plenipotențiar si fost președinte al Ligii Națiunilor.…

- Muzeul Județean Mureș invita doritorii joi, 10 martie 2022, la cea de-a opta ediție din acest an a Joii Muzeale. La sediul Secției de Etnografie și Arta Populara din Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor, nr. 11, incepand cu ora 17:00, va avea loc un tur ghidat in expoziția tematica „Mureșeni in tranșeele…

- „Belle”, cea mai recenta animație a vizionarului regizor japonez Mamoru Hosoda, nominalizat la Oscar pentru „Mirai”, a intrat pe marile ecrane din Romania pe 4 februarie. A reprezentat prima mare lansare de film anime in cinematografele de la noi și a fost un pariu facut de Bad Unicorn, distribuitor…