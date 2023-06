Primul aeroport din lume care trece la combustibil sustenabil Aeroportul Trollhattan-Vanersborg din Suedia va fi primul din lume care va pune la dispoziție doar combustibil de aviație sustenabil mixt (SAF) pentru realimentarea aeronavelor. "Aeroportul Trollhattan-Vanersborg va fi primul aeroport din lume care va folosi doar combustibil de aviație sustenabil (SAF) in amestec pentru realimentarea tuturor aeronavelor de pe aeroport, ceea ce va reduce semnifi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

