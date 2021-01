Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat transfer din „mercato de iarna”, adica al unui fotbalist care poate fi chiar decisiv pentru Petrolul Ploiești in lupta sa extrem de dificila pentru a promova in primul eșalon fotbalistic național, a fost facut public, astazi, intr-o zi cu… ghinion, 13 ianuarie 2021, dar, in fapt, pentru…

- Așa cum am notat recent, la reluarea pregatirilor echipei Petrolul Ploiești, astazi, 6 ianuarie 2021, in lot au fost prezente numai doua noutați, unele deja știute de luna trecuta, de altfel: mijlocașul central Silviu Pana și fundașul dreapta Ștefan Barboianu, ambii de la Turris-Oltul Turnu Magurele.…

- Potrivit unor surse bine informate, al doilea capitan al FC Petrolul din ediția 2019-2020 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, Ștefan Barboianu, a revenit, dupa șase luni, la echipa ale carei culori le-a aparat cu tot sufletul atunci, el reziliindu-și contractul cu Turris Oltul Turnu Magurele pe…

- Petrolul se departeaza de promovare și, mai mult, acum se duce cam departe și de zona locurilor de play-off, dupa doua infrangeri consecutive, care reprezinta un nou semnal de alarma! Eșecul de la Timișoara, cu ACS Poli, scor 1-0 pentru banațeni, care a venit dupa umilința cu Aerostar Bacau, a facut…

- Viorel Moldovan, antrenorul principal al Petrolului, a inceput partida importanta de astazi, de la Timișoara, de pe „Dan Paltinișanu”, cu ganduri clare de victorie! Cum altfel ar putea fi catalogat tehnicianul cata vreme a mizat pe doua varfuri de atac – culmea, ca și Dan Alexa de la… loja! – susținute…

- Au trecut doua zile de la meciul de pomina dintre Petrolul Ploiești și penultima clasata a ierarhiei Ligii a II-a, Aerostar Bacau, o confruntare pierduta la scor de formația mai bine clasata, 1-4 (0-2), și impiedicata de „buturuga mica” de a urca pe locul 2, in cazul unui pe deplin realizabil succes!…

- Rezultate din meciurile restante din etapa a VII-a a Ligii a II-aRezultate inregistrate in partidele disputate, miercuri, in etapa a VII-a a Ligii a II-a: ACS ASU Politehnica Timisoara - AFC Dunarea 2005 Calarasi 1-1 SCM Gloria Buzau - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1CS…

- FC U Craiova 1948 a reușit sa invinga Petrolul Ploiești cu scorul de 0-1, in etapa a noua a Ligii 2. Dupa meci, Adrian Mititelu a oferit declarații Gazetei Sporturilor despre victoria de astazi, stadionul Oblemnco și un posibil duel cu CS Universitatea Craiova in Cupa Romaniei. FC U Craiova 1948 se…