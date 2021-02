Moscova urmareste cu atentie situatia politica interna din Republica Moldova, a declarat miercuri viceministrul rus de externe Andrei Rudenko, intr-un interviu acordat agentiei oficiale ruse TASS, cu ocazia Zilei Diplomatului, marcata la 10 februarie in Rusia. El a remarcat in acest context ca primii pasi ai noului presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, in privinta dezvoltarii relatiilor cu Rusia au dat impresia unei anumite 'ambiguitati' pana in prezent, potrivit portalului Deschide.md. Pe de o parte, Maia Sandu declara ca 'este dispusa la dialog' cu Rusia, dar pe de alta…