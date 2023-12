Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, Compania de Apa Arieș a transmis printr-un comunicat de presa ca, din cauza condițiilor meteo excepționale care au determinat creșterea debitului raului Arieș, au fost afectate o parte din puțurile de alimentare cu apa potabila din zona Mihai Viteazu. In aceste condiții, turdenii erau…

- TurdaNews a contactat din nou in aceasta dimineața reprezentanții Companiei de Apa Arieș pentru a afla daca apa de la robinet este buna de baut sau nu, dupa problemele semnalate in weekend. Din informațiile noastre, indicele de turbiditate este in parametrii normali, deci apa este buna de baut la Turda.…

- Vești bune pentru locuitorii municipiilor Turda și Campia Turzii! Aceștia pot primi și achita toate facturile de utilitaționline, in aplicația un-doi Centru de plați. un-doi Centru de plați este unica soluție care permite utilizatorilor din Turda și Campia Turzii sa primeasca automat toate facturile…

- Compania de Apa Arieș S.A., in calitate de Beneficiar al proiectului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL COMPANIEI DE APA ARIEȘ S.A.”, cod SMIS 2014+ 158441, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura…

- Sute de elevi și preșcolari din municipiile Turda, Campia Turzii și comunele din arealul de deservire al CAA, au descoperit in cadrul programului ,,Saptamana Verde’’circuitul apei, prin intermediul Companiei de Apa Arieș. Pe parcursul saptamanii trecute, sute de copii și tineri au vizitat obiectivele…

- O echipa de la Compania de Apa Arieș a participat la Concursul „Detecția Pierderilor de Apa – Vasile Ciomoș”, ediția a XIII-a, in urma caruia, Todea Ioan Marius a caștigat premiul pentru cel mai bun detector de pierderi de apa. Echipa CAA, formata din Cocus Gabriel Florin, Todea Ioan Marius și Brazdescu…

- Compania de Apa ARIES anunța demararea lucrarilor de montare contoare inteligente cu citire la distanța in localitatea Urca incepand cu data de 23.10.2023. Rugam utilizatorii sa asigure și sa faciliteze accesul pentru inlocuirea contoarelor, in majoritatea situațiilor caminele de branșament fiind amplasate…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…