- Trupa Arctic Monkeys vine in Romania pentru prima data! Trupa cotata drept una dintre cele mai mari pe taram britanic, cu peste 9 miliarde de vizualizari, va canta la Buftea, pe scena festivalului Summer Well, in 14 august. Britanicii vor fi cap de afis ai festivalului care va avea loc, ca in fiecare…

- Formatia britanica Arctic Monkeys va canta la Summer Well Festival 2022, eveniment ce va avea loc in perioada 12-14 august, pe domeniul Stirbey de la Buftea, arata News.ro. Biletele sunt disponibile pe site-ul summerwell.ro. Un abonament costa 375 lei. Conform anuntului de pe pagina…

- A 11-a ediție Summer Well se anunța a fi una legendara! Festivalul capata o noua dimensiune care va imbina muzica, tehnologia, arta și multe altele pentru a crea un univers de experiențe noi. Pastram lucrurile care sunt emblematice pentru festival: perioada și locația. Summer Well 2022 va avea loc in…

- Ce artiști vor canta la Superbowl 2022 Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg și Eminem vor canta in finala SuperBowl 2022. Finala campionatului de fotbal american este cea mai urmarita manifestare sportiva a anului. De fiecare data, cei mai mari artiști se lupta sa obțina unda verde pentru…

- Fireball Festival – Pitești, 2021, prima ediție! Hermes Total Events organizeaza, in parteneriat cu Primaria Municipiului Pitești, ”Fireball Festival”, prima ediție in Romania, la Pitești! In data de 2 octombrie, in Parcul Lunca Argeșului, scena va fi „aprinsa” de 10 artiști de top din industria muzicala…

- Se numara printre primii zece artisti cu cele mai numeroase vanzari din istorie, conform Sony, care in decembrie 2011 i a conferit, la Madrid, doua premii ce confirma aceste realizari de exceptie. Julio Iglesias n. 23 septembrie 1943, Madrid, Spania este un cantaret spaniol. Este artistul latin care…

- FOTO| S-a montat scena pentru Sarbatoarea Muzicii din Alba Iulia: Ce artiști vor canta in acest weekend, in orașul Marii Uniri S-a montat scena pentru Sarbatoarea Muzicii din Alba Iulia: Ce artiști vor canta in acest weekend, in orașul Marii Uniri Sarbatoarea Muzicii din Alba Iulia se aproprie cu pași…

- Scumpirea curentului electric pare sa oblige inclusiv producatorii sa gaseasca alternative care sa scada costurile. Astfel, Comelf este a doua companie bistrițeana ce se pregatește sa-și impanzeasca hala cu panouri fotovoltaice. Comelf este al doilea producator bistrițean care apeleaza la panouri fotovoltaice…