Romanii care vor sa investeasca la bursa de valori, dar nu au suficiente informatii despre acest domeniu, trebuie sa se documenteze bine in prealabil. In momentul in care vor stii ce sunt indicii bursieri, obligatiunile sau actiunile, se pot simti pregatiti, cel putin teoretic, pentru a investi. Care sunt pasii de urmat pentru investitorii incepatori: Pasul 1: Documentarea Bursa de valori este acea piata pe care sunt tranzactionate instrumente financiare: valute, actiuni, obligatiuni etc. Investind in ea, oamenii pot spera la realizarea unor venituri din scaderea sau cresterea pretului activelor…